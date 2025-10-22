نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادات من الجمهور بعودة محمد رمضان للسينما بـ فيلم "أسد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة من طرح البرومو التشويقي لفيلم "أسد" بطولة الفنان محمد رمضان، وكان متصدرًا لـ تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، وأًصبح حديث السوشيال ميديا، ونال على إشادات الكثير من الجمهور بعودة "رمضان" للسينما، بعد غياب دام لعدة سنوات.

والجدير بالذكر أنه كشف الفنان محمد رمضان عن البرومو التشويقي لأحدث أعماله الفنية، والتي تحمل إسم "أسد"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية قريبًا، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق "رمضان" على برومو الفيلم،قائلًا:" الإعلان الرسمي الأول لفيلم أسد".

أبطال وصناع فيلم "أسد"



فيلم أسد من بطولة الفنانين: محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، ركين سعد، كامل الباشا، محمود السراج، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، وآخرون، العمل من تأليف محمد دياب، شيرين دياب، خالد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

أحداث فيلم "أسد"

تدور أحداث فيلم "أسد" حول قصة علي بن محمد الفارسي، والذي قاد ثورة العبيد التي استمرت لمدة 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.