إجمالي الإيرادات السينمائية المصرية.. بالأرقام

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الكثير من الأفلام المعروضة في هذا الموسم بدور العرض السينمائية، نجاحًا كبيرًا منذ بدأ عرضها بشباك تذاكر السينمات، والمنافسة تشتد بينهم لتصدر المركز الأول.

ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” تقرير عن إجمالي إيرادات تلك الأفلام

فيها إيه يعني؟!

إجمالي الإيرادات: 61،121،851 جنيه

أوسكار: عودة الماموث

إجمالي الإيرادات: 11،471،788 جنيه

هيبتا 2

إجمالي الإيرادات: 27،260،955 جنيه

الشاطر

إجمالي الإيرادات: 115،793،560 جنيه

ضي (سيرة أهل الضي)

إجمالي الإيرادات: 13،394،502 جنيه

درويش

إجمالي الإيرادات: 60،256،064 جنيه

روكي الغلابة

إجمالي الإيرادات: 59،255،437 جنيه

أحمد وأحمد

إجمالي الإيرادات: 71،165،138 جنيه