إجمالي الإيرادات السينمائية المصرية.. بالأرقام

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الكثير من الأفلام المعروضة في هذا الموسم بدور العرض السينمائية، نجاحًا كبيرًا منذ بدأ عرضها بشباك تذاكر السينمات، والمنافسة تشتد بينهم لتصدر المركز الأول.
ويعرض لكم “دوت الخليج الفني” تقرير عن إجمالي إيرادات تلك الأفلام
فيها إيه يعني؟!
إجمالي الإيرادات: 61،121،851 جنيه
أوسكار: عودة الماموث
إجمالي الإيرادات: 11،471،788 جنيه
هيبتا 2
إجمالي الإيرادات: 27،260،955 جنيه
الشاطر
إجمالي الإيرادات: 115،793،560 جنيه
ضي (سيرة أهل الضي)
إجمالي الإيرادات: 13،394،502 جنيه
درويش
إجمالي الإيرادات: 60،256،064 جنيه
روكي الغلابة
إجمالي الإيرادات: 59،255،437 جنيه
أحمد وأحمد
إجمالي الإيرادات: 71،165،138 جنيه