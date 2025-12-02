فن ومشاهير

المغربية صافية التازي تتخطى الـ 1.6 مليون مشاهدة بـ "أول نظرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت أغنية "أول نظرة" للمطربة المغربية صافية التازي تريند مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" و"تيك توك "وتخطت مشاهدات الكليب علي "يوتيوب" ال 1.6 مليون مشاهده بمجرد اطلاقه على قناتها الخاصة.

تفاصيل الاغنيه 


أغنية" أول نظرة" كلمات ولحن سليم كرفاطا وإنتاج ديفنشي وميكس وماسترينج سيتيف الوردي ومدير تسويق الديجيتال يوسف شريبة وتم تصوير الأغنية كفيديو كليب مع المخرجة سارة خان ومدير التصوير عبد الله أجذير.

نجاح الاغنيه 

واعربت صافية عن سعادتها بنجاح "أول نظرة "وردود الأفعال الإيجابية بمحبيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت صافية أنها تجري جلسات عمل مع اصدقائها من كبار صناع الأغنية بمصر لتنفيذ فكرة دويتو مع مطرب مصري شهير وباللهجة المصرية حيث من المقرر الكشف تفاصيل العمل  مع زيارتها القادمة لمصر في القريب العاجل.

 

محمد الشيخ

