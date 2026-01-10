الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الفنانة لقاء سويدان، في ظهور إعلامي حديث، إصابتها بمرض العصب السابع أو شلل الوجه، مشيرة إلى أن ملامحها تغيرت فجأة وأصبحت تجد صعوبة في التحكم بعضلات وجهها.
ملامحها تغيرت فجأة .. لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل الوجه
وكشفت سويدان أن الإجهاد البدني والنفسي الذي تعرضت له مؤخراً قد يكون أحد أبرز أسباب الإصابة بهذا المرض المفاجئ، الذي يصيب عضلات أحد
جانبي الوجه ويؤثر على القدرة على الابتسام أو التحكم بالعينين.
ما هو مرض العصب السابع؟
مرض العصب السابع هو حالة مفاجئة تؤدي إلى ضعف أو شلل مؤقت في عضلات الوجه، نتيجة التهاب أو تورم في العصب الوجهي المعروف بالعصب السابع، المسؤول عن:
تعابير الوجه
إغلاق العين
إفراز الدموع واللعاب
التذوق من مقدمة اللسان
وغالباً ما تظهر الأعراض فجأة، لكن كثير من المرضى يلاحظون تحسناً تدريجياً خلال أسابيع إلى أشهر.
أبرز أعراض شلل الوجه
ضعف أو شلل في جانب من الوجه
صعوبة الابتسام أو الرمش وإغلاق العين
تدلي زاوية الفم
علاج شلل الوجه
يعتمد علاج شلل الوجه على:
جلسات العلاج الطبيعي المكثف لتقوية العضلات واستعادة الحركة
الأدوية حسب توصية الطبيب والحالة الصحية
ويعتبر الوعي المبكر بالأعراض وطلب المساعدة الطبية الفورية يسهم بشكل كبير في تقليل المضاعفات وتسريع الشفاء.