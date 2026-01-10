الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الفنانة لقاء سويدان، في ظهور إعلامي حديث، إصابتها بمرض العصب السابع أو شلل الوجه، مشيرة إلى أن ملامحها تغيرت فجأة وأصبحت تجد صعوبة في التحكم بعضلات وجهها.

ملامحها تغيرت فجأة .. لقاء سويدان تكشف إصابتها بشلل الوجه

وكشفت سويدان أن الإجهاد البدني والنفسي الذي تعرضت له مؤخراً قد يكون أحد أبرز أسباب الإصابة بهذا المرض المفاجئ، الذي يصيب عضلات أحد