”فيلم هابط” أبو تريكة يثير تفاعلًا واسعًا ويفتح النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:22 مساءً - أكد محمد أبو تريكة، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب نيجيريا هو الأفضل فنيًا وبدنيًا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، خلال مواجهة الجزائر في ربع نهائي البطولة.

وقال أبو تريكة في تصريحاته عبر قناة «بي إن سبورتس»

"الجزائر لعبت المباراة بشكل طبيعي أمام منتخب قوي يمتلك أفضلية بدنية وفنية واضحة، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الأسلوب الدفاعي كان منطقيًا في ظل قوة نيجيريا.".

وأضاف:

"منتخب الجزائر يعاني من مشاكل واضحة في الخروج بالكرة من الخلف، وهو أمر مؤثر وسلبي على أداء الفريق، مؤكدًا أن ذلك ظهر بشكل واضح خلال اللقاء.".

وانتقد أبو تريكة التحكيم، مؤكدًا أن الجزائر كانت تستحق ركلة جزاء واضحة، متسائلًا عن غياب تدخل تقنية الفيديو في هذه اللقطة، ومشيرًا إلى أن الحكم لم يكن عادلًا في بعض قراراته.

وتحدث نجم الأهلي السابق عن الأزمات التي أُثيرت داخل معسكر منتخب نيجيريا قبل المباراة، مؤكدًا أنها مجرد أمور مفتعله وقال

" ماحدث كان فيلم هابط من المنتخب النيجيري"

واختتم أبو تريكة تصريحاته