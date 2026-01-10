رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 11:15 مساءً - تتجه بوصلة القارة السمراء الليلة صوب ملعب أدرار بالمملكة المغربية، حيث يخوض المنتخب المصري اختبارًا ناريًا أمام نظيره الإيفواري في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، وهي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يبحث رفاق محمد صلاح عن تأشيرة العبور للمربع الذهبي ومواصلة الرحلة نحو النجمة الثامنة، بينما تدخل الأفيال اللقاء بكبرياء البطل الباحث عن استعادة أمجاده.

تنطلق الملحمة الكروية التي ينتظرها الشارع الرياضي المصري بفارغ الصبر اليوم في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي للمغرب، فيما تبدأ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة).

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار

لأن القمة تحتاج لصوت خبير، كلف المعلق علي محمد علي بمهمة الوصف والتعليق على أحداث المباراة عبر قناة beIN Sports MAX 1.

شاهد "ببلاش".. القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تبرز قائمة من القنوات المفتوحة التي تمنح الجماهير فرصة متابعة مباراة مصر وكوت ديفوار مجانًا عبر أقمار مختلفة:

قناة TNT المغربية: عبر قمر نايل سات (تردد 11617، استقطاب عمودي، ترميز 27500).

قناة Ariadiaa HD المغربية الأرضية: عبر قمر بدر 26 شرق (تردد 11180، استقطاب عمودي، ترميز 27500).

قناة ORTM المالية: عبر قمر يوتلسات 9B (تردد 12034، استقطاب عمودي، ترميز 27500).

قناة RTS1 السنغالية: عبر قمر يوتلسات 9B (تردد 11881، استقطاب عمودي، ترميز 27500).

قناة TVGE غينيا الاستوائية: عبر قمر أسترا 23 شرق (تردد 12031، استقطاب أفقي، ترميز 27500).

قناة Canal 2 International الكاميرونية: عبر قمر يوتلسات 9 شرق (تردد 11431، استقطاب أفقي، ترميز 18330).

على أنّ تلك المواجهة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر؛ فهي اختبار حقيقي لشخصية المنتخب المصري أمام منافس يمتلك قوة بدنية هائلة، والفوز الليلة يعني الاقتراب خطوة عملاقة من اللقب الغالي؛ مما يجعل ملعب أغادير شاهدًا على واحدة من أعنف وأمتع مباريات النسخة الحالية من "الكان".