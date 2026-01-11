القضاء المصري يثبت براءة نيفين مندور بعد وفاتها بعد سنوات من الجدل القضائي أعلنت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور صدور حكم قضائي نهائي يثبت براءتها بالكامل إقرأ المزيد

بعد سنوات من الجدل القضائي، أعلنت عائلة الفنانة الراحلة نيفين مندور صدور حكم قضائي نهائي يثبت براءتها بالكامل ويقضي بمحو جميع بياناتها من السجلات الجنائية. وتأتي هذه الخطوة بعد رحيلها المفاجئ في حادث حريق مأساوي بشقتها في منطقة العصافرة بالإسكندرية، لتغلق صفحة طويلة من الأزمات القانونية والاتهامات التي لاحقتها طوال مسيرتها الفنية.

أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الحكم رقم 43196 لسنة 77 ق، أن جميع البيانات السابقة المتعلقة بالقضايا التي واجهتها الراحلة تُحذف نهائيًا من السجلات الرسمية، لتستعيد الفنانة الراحلة سمعتها بعد سنوات من "عدم الإنصاف".

وأرفقت الأسرة صورًا من الحكم الرسمي في بيانها، موضحة أن الهدف من الخطوة هو حماية إرث نيفين الفني وصورتها في وجدان الجمهور بعد سنوات من التشويه الإعلامي والقضائي.

وطالبت عائلة نيفين مندور الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحري الدقيق عن الأخبار، وعدم تداول المعلومات المغلوطة بعد أن أكد القضاء المصري براءتها النهائية، مشددين على ضرورة احترام حرمة الموت.