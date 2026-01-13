الفنان صبحي خليل يحتفل بخطبة ابنته في أجواء عائلية بسيطة احتفل الفنان صبحي خليل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي.ونشر صبحي خليل صورا من الخطبة عبر حسابه على إقرأ المزيد

احتفل الفنان صبحي خليل بخطوبة ابنته جيهان على المخرج ثائر الصيرفي. ونشر صبحي خليل صورا من الخطبة عبر حسابه على Facebook وكتب: "مبروك ياحبيبتي عقبال الليلة الكبيرة". يذكر أن صبحي خليل شارك في مسلسل "المداح - أسطورة العودة"، الذي عرض في موسم رمضان 2024، بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.

