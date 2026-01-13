الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت محكمة استئناف الأسرة العليا في مصر حكمًا نهائيًا بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 30 ألف جنيه شهريًا كأجرة خدم لصالح الفنانة زينة، وذلك في دعوى جديدة رفعتها الأخيرة لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.

مصر .. حكم نهائي يلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه لصالح زينة

وكانت محكمة مستأنف الأسرة بالتجمع الخامس قد قبلت جزئيًا استئناف أحمد عز على الحكم السابق الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، والذي كان يقضي بدفع 80 ألف جنيه شهريًا نفقة لطفلَيْه التوأم، حيث قررت المحكمة تخفيض النفقة إلى 60 ألف جنيه مع إبقاء الالتزام بسداد أجرة الخدم بشكل منفصل.



وتعود القضية إلى حكم أول درجة الذي ألزم الفنان بدفع 80 ألف جنيه نفقة شاملة، قبل أن يطعن عز بالاستئناف مؤكدًا أن المبلغ لا يتناسب مع ظروفه المالية الحالية. في المقابل، استندت زينة في دعواها الجديدة إلى مستندات رسمية تشير إلى ارتفاع أجور أحمد عز خلال السنوات الأخيرة نتيجة مشاركته في أعمال فنية كبرى، وهو ما اعتبرته أساسًا لطلب زيادة النفقة وأجرة الخدم.



ويُعد هذا الحكم أحدث فصل في النزاع القضائي الطويل بين الفنانين، والذي يمتد منذ أكثر من عقد، ويشمل قضايا نسب، نفقة، وحضانة، وسط متابعة إعلامية وجماهيرية واسعة في مصر والعالم العربي.