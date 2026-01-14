الشوط الأول يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:29 مساءً - تتصدر مباراة مصر والسنغال اليوم اهتمام كثير من الجماهير، نظرًا لأنها مباراة حاسمة للتأهل إلى النهائي، فهي مباراة قمة دور نصف النهائي في كأس أمم أفريقيا، والتي تنطلق على ملعب طنجة في المغرب، وقد استطاع المنتخب المصري أن يفوز على كوت ديفوار في المباراة الأخيرة، بما أهلّه إلى دخول نصف النهائي، وفي الفقرات التالية نوفر أهم التفاصيل عن مباراة مصر والسنغال المرتقبة.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أفريقيا

سجل المواجهات بين مصر والسنغال لم يكن مُرضيًا للمنتخب المصري الذي هُزم أمام خصمه السنغالي في 2021 في بطولة كأس أمم أفريقيا، ناهيك عن هزيمة الفراعنة في تصفيات كأس العالم 2022.

الأمر الذي يجعل هناك استعدادات كبيرة اليوم من قِبل المنتخب المصري لفك شفرة أسود التيرانجا والحصول على فوز محقق يؤهله إلى النهائي.

متى تبدأ مباراة مصر والسنغال؟ التوقيت المحلي في مختلف البلدان

6:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

7:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا.

8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

هوية معلق مباراة مصر والسنغال

من المميز أنّ المعلق الرياضي "علي محمد علي" هو الواصف التحليلي لمباراة مصر والسنغال اليوم باعتباره أنه من المعلقين المعروفين على مُستوى واسع في السنوات الأخيرة.

مباراة مصر والسنغال بث مباشر

شبكة بي إن سبورت القطرية هي المسؤولة عن بث مباراة مصر والسنغال بشكل مباشر وحصري، حيث تم تكليف قناة بي إن سبورت ماكس HD 1 لنقل أحداث اللقاء، فضلًا عن بي إن سبورت ماكس 2،3،4، وهو ما يجعل المباراة متاحة بتغطية استثنائية ومميزة قبل انطلاق الصافرة.