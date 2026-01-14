حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 11:23 مساءً - يستضيف ملعب راين إنرجي اليوم مباراة حاسمة بين فريقي بايرن ميونخ وكولن في مواجهات الدوري الألماني للموسم الحالي ضمن منافسات الجولة 17، على أن فريق بايرن ميونخ هو الضيف الثقيل اليوم على خصمه؛ بما يجعلها مباراة ليس باليسيرة، ناهيك عن أن توقيتها يأتي في وقت يسعى فيه العملاق البافاري للحفاظ على صدارته في ترتيب البوندسليجا بما يُعزز من انتصاراته.

رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن الأسطورة في الدوري الألماني مباشر بجودة عالية hd

في مباراة اليوم بين بايرن ميونخ وكولن يسعى البافاري إلى تحقيق فوز محقق يُضاف إلى سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، حتى يستطيع إنهاء الدور الأول في البطولة بسجل يخلو من الهزائم، في ظل وجود خصم ومنافس عنيد وهو بوروسيا دورتموند.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ وكولن؟

من المُقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ وكولن في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً وهو ما يُوافق الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بما يُوافق الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وكولن مجانًا

أعلنت شبكة "إم بي سي" عن نقل أحداث المباراة مباشرة عبر قناة MBC Action التي باتت الناقل الحصري والوحيد للبطولة الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ وكولن

سيصحبكم في الوصف والتعليق على أحداث هذه القمة المعلق الرياضي عصام عبده.

مباراة بايرن ميونخ وكولن بث مباشر عبر الإنترنت

للمهتمين بالمتابعة الرقمية عبر الإنترنت يمكنهم مشاهدة البث المباشر بجودة عالية من خلال منصة "شاهد" (Shahid VIP)، لتكتمل بذلك خيارات المشاهدة أمام الجماهير الراغبة في متابعة رحلة البايرن نحو استعادة درع الدوري.