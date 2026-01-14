حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 11:23 مساءً - تتجه أنظار الملايين من محبي الساحرة المستديرة في القارة السمراء والوطن العربي مساء اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 نحو ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالعاصمة المغربية الرباط، حيث تشتعل شرارة القمة المونديالية بين المنتخب المغربي ونظيره النيجيري ضمن منافسات المربع الذهبي لبطولة كأس أمم إفريقيا.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا يلا شوت بلس بجودة عالية قوية دون تقطيع مباشر

يسعى "أسود الأطلس" في هذا الاختبار الحاسم إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لانتزاع بطاقة العبور للمباراة النهائية وتحقيق حلم التتويج القاري الذي يراود جماهيرهم منذ سنوات طويلة.

وفي المقابل يدخل "نسور نيجيريا" اللقاء بترسانة من النجوم وقوة هجومية ضاربة تهدف إلى مباغتة أصحاب الضيافة وخطف الفوز من قلب الرباط؛ مما يجعلنا أمام معركة تكتيكية من الطراز الرفيع تليق بسمعة الكرة الإفريقية وتعد الجماهير بسهرة كروية مليئة بالإثارة والندية التي لا تقبل القسمة على اثنين.

من الناحية الفنية يبدو أن التنافس سيتركز في منطقة وسط الملعب حيث سيحاول وليد الركراكي السيطرة على إيقاع اللعب ومنع النسور من تنفيذ هجماتهم المرتدة السريعة التي تمثل مصدر خطورتهم الدائم.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل المغربي اعتمادًا كليًا على الأسماء التي صنعت الفارق في الأدوار السابقة مع التركيز على الكرات العرضية والمهارات الفردية لنجوم الفريق لفك شفرات الدفاع النيجيري الصلب.

موعد مباراة المغرب ونيجيريا

تنطلق صافرة هذه المباراة التاريخية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون الموعد في الإمارات عند منتصف الليل.

القناة الناقلة لمباراة المغرب ضد نيجيريا

ستكون الجماهير المغربية والعربية أمام خيارات متنوعة لمتابعة البث المباشر حيث أعلنت قناة "المغربية الرياضية" عن نقل اللقاء عبر بثها الأرضي لتتيح للمشجعين فرصة المشاهدة المجانية بدون تشفير.

كما ستتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس ماكس" التغطية الحصرية للبطولة عبر قنواتها المشفرة مع توفير استوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء الكرة العالمية.

كيفية مشاهدة مباراة المغرب ونيجيريا عبر الإنترنت

للمهتمين بالمتابعة الرقمية فإن منصة "شاهد" ستوفر بثًا عالي الجودة لضمان عدم فوات أي لحظة من لحظات هذا الصدام الذي يصنفه الكثيرون كنهائي مبكر للبطولة.

حيث إنها ليلة الحسم التي ستحدد ملامح الطرف الذي سيعتلي منصة المجد الإفريقي فهل تبتسم الأرض لأسودها أم أن للنسور رأيًا آخر في سماء الرباط؟