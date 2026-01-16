الرياض - كتبت رنا صلاح - أحيت دنيا سمير غانم ذكرى عيد ميلاد والدها الراحل سمير غانم، من خلال منشور مؤثر عبر حسابها الرسمي، عبّرت فيه عن اشتياقها الكبير ودعواتها الصادقة له بالرحمة والمغفرة.

دنيا سمير غانم تُحيي ذكرى ميلاد والدها الراحل بكلمات مؤثرة

وكتبت دنيا في منشورها:"عيد ميلاد سعيد في الجنة يا رب، اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وتجاوز عن سيئاته، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، وادخله الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سمير غانم".

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها بالوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على تقديم الدعاء للراحل، وكتبت رانيا يوسف: "ربنا يرحمه ويسعده"، بينما علّقت شيماء سيف: "اللهم آمين يا رب"، وكتبت دنيا عبد العزيز: "آمين يا رب العالمين".

كما شارك تامر حسين بالدعاء قائلًا: "الله يرحمه، ويجعلهم من أهل الجنة، أما نادية الجندي فكتبت:"الله يرحمه يارب ويجعل مثواه الجنه ياحبيبتي".