مهاجم إفريقي في أوروبا يرحب بالانضمام إلى النادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 07:26 مساءً - يواصل النادي الاهلي المصري استمراره لضم العديد من اللاعبين والمهاجمين الأجانب، وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية لموسم الميركاتو الشتوي، فيما يأتي ذلك من أجل دعم صفوف الفريق، ليتمكن من استكمال مشواره في البطولات سواء المحلية أو القارية.

انضمام مامادو ديالو للنادي الأهلي

حيث تحرص إدارة النادي الأهلي المصري، على التحرك بكل هدوء ليتمكنوا من انضمام المهاجمين الجدد للفريق، ويأتي ذلك مع دراسة الجانب المالي لكل صفقة قبل اتخاذ القرار النهائي.

في نفس السياق، فأن النادي الأهلي يقوم خلال الوقت الحالي بالعديد من المفاوضات مع المهاجم الموريتاني مامادو ديالو، ليتم ضمه إلى صفوف الفريق، ويبلغ ديالو من العمر 29 عام، واستطاع هذا الموسم مع فريق سيسكا بأن يسجل 13 هدف خلال 19 مباراة مع فريقه.

فيما رحب اللاعب ديالو ووكيله بفكرة الانتقال للدوري المصري الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية بالميركاتو الشتوي، بينما توقفت المفاوضات بشكل مؤقت وذلك بسبب المغالاة المالية من إدارة فريق سيسكا الذين طالبوا رفع مطالبهم مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.