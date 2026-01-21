رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 09:29 مساءً - تتجه أنظار عشاق فارس نجد مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 صوب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره ضمك في إطار الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

يخوض العالمي المواجهة وهو يضع نصب عينيه النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع الصدارة والقفز مجددًا في ترتيب الجدول، معتمدًا على تفوقه التاريخي الواضح في المواجهات المباشرة وسجله التهديفي القوي أمام خصمه.

بينما يسعى أصحاب الأرض لكسر شوكة الضيوف ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعيدهم لمسار الانتصارات في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالفريق هذا الموسم.

ويدخل النصر اللقاء وفي رصيده 34 نقطة يطمح من خلالها لتجاوز الأهلي ومطاردة الهلال المتصدر، ويحاول ضمك استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض نزيف النقاط.

خاصة وأن التاريخ يسجل تفوق النصر بعشرة انتصارات مقابل فوزين فقط لضمك طوال تاريخ مواجهاتهما بالدوري؛ مما يمنح الضيوف أفضلية نفسية كبيرة قبل انطلاق المباراة.

وستكون هذه المواجهة فرصة للجماهير النصراوية لمشاهدة نجوم الفريق في اختبار فني جديد يتطلب التركيز العالي لحصد العلامة الكاملة والحفاظ على آمال المنافسة المشتعلة على لقب الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الحالية.

مباراة النصر وضمك: الموعد والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية لهذه القمة الكروية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيكون الموعد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

أما عن سبل المتابعة فستكون قناة ثمانية 1 هي الوجهة الحصرية لنقل أحداث اللقاء بصوت المعلق بلال علام الذي سيتولى الوصف والتعليق على مجريات المباراة.

كما تتيح شبكة ثمانية فرصة المشاهدة عبر منصاتها الرقمية وتطبيقها الرسمي لمواكبة الإثارة لحظة بلحظة.