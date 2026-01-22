رسالة خاصة من صفقة الأهلي الجديدة تشعل حماس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 08:15 مساءً - وجه "يوسف بلعمري" المنضم حديث إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في خطوة لاقت ترحيب واسع من أنصار النادي.

وأتم النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع يوسف بلعمري بشكل كامل، بعدما وقع اللاعب على العقود الرسمية، وأنهت الإدارة كل الأمور الإدارية والمالية، ليتم قيده في قائمة الفريق سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي، ليصبح جاهز للمشاركة مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت مهم، حيث يستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، في المباراة المقرر إقامتها غدًا الجمعة الموافق 23 يناير، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وهي مواجهة تحظى باهتمام جماهيري كبير.

وعبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على موقع فيس بوك، عبر "يوسف بلعمري" عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الفريق، موجه الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم المستمر، مؤكدًا ثقته في مساندتهم الدائمة للفريق من أجل حصد البطولات، ومشيرًا إلى أن الأهلي يظل دائمًا نادي القرن بما يملكه من تاريخ وجماهير لا تتخلى عن فريقها.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مساء أمس الأربعاء عن إبرام ثلاث صفقات جديدة، بضم مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد عيد لاعب المصري، إلى جانب عمرو الجزار، في إطار تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.