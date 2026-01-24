بدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 04:22 مساءً - يحل نادي الجيش الملكي المغربي ضيفاً على شقيقه شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم السبت، في قمة مغاربية مرتقبة يحتضنها ملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

ويدخل الفريقان اللقاء بظروف متشابهة في المجموعة التي تضم أيضاً الأهلي المصري ويانج أفريكانز التنزاني، حيث يمتلك كل منهما نقطة واحدة في رصيدهما، مما يجعل هذا اللقاء فاصلاً في مسيرة الفريقين نحو التأهل للدور القادم.

موعد مباراة شبيبة القبائل ضد الجيش الملكي

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم السبت 24 يناير 2026، في تمام الأوقات التالية:

الساعة 05:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

الساعة 06:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس.

الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

القنوات الناقلة لمباراة شبيبة القبائل ضد الجيش الملكي

تنقل أحداث اللقاء مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 2، كما تُبث المباراة عبر القناة الأرضية الجزائرية الأولى داخل الجزائر.

وسيتولى المعلق محمد بركات مهمة الوصف والتعليق على أحداث القمة