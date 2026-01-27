إعلان رسمي في سعر الريال السعودي بمصرف أبوظبي الإسلامي.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:29 مساءً - استهل الريال السعودي تعاملات اليوم الثلاثاء، السابع والعشرين من يناير لعام 2026، بحالة من الاستقرار الواضح أمام الجنيه المصري، حيث تعكس الأرقام المسجلة في الصباح الباكر انضباطًا في حركة الصرف داخل القنوات الرسمية.

وقد استقرت القيمة العالمية للريال عند 12.5482 جنيهًا مع تراجع طفيف جدًا لا يكاد يذكر، مما يعزز من ثقة المسافرين والمعتمرين في تدبير احتياجاتهم المالية بعيدًا عن تقلبات السوق المفاجئة.

أفضل بنوك البيع والشراء للريال السعودي اليوم

للباحثين عن تحقيق أقصى استفادة من فروق الأسعار، يبرز مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم كأفضل واجهة لمن يرغب في تحويل الريال إلى جنيه، حيث سجل أعلى سعر شراء بواقع 12.5403 جنيهًا.

أما في حال كنت تخطط لشراء العملة السعودية، فإن البنك المصري الخليجي يقدم السعر الأكثر تنافسية للبيع عند 12.5386 جنيهًا.

سعر الريال السعودي في البنوك

تتراوح أسعار الشراء في أغلب البنوك الكبرى مثل "سي آي بي" وبنك "نكست" والبنك الأهلي الكويتي ما بين 12.49 و12.52 جنيهًا، بينما تأتي أسعار البيع حول مستويات الـ 12.56 جنيهًا في المتوسط.

كما يلعب بنك التعمير والإسكان وبنك فيصل الإسلامي دورًا محوريًا في توفير السيولة اللازمة، مما يضمن تدفقًا مستمرًا للعملة دون عوائق تذكر.