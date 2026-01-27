الرياض - كتبت رنا صلاح - أيدت محكمة جنح الاستئناف المصرية حكم البراءة الصادر بحق الفنانة شيرين عبد الوهاب في قضية اتهامها بـ سب وقذف محمود محمد، المدير السابق لصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

محكمة مصرية تؤيد براءة شيرين عبد الوهاب من هذه التهمة'

وأعلن المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والدفاع عن شيرين، أن المحكمة رفضت استئناف النيابة وأكدت براءة موكلته، موضحاً أن القضية تعود إلى خلافات سابقة حول كلمات السر الخاصة بحسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان مدير صفحات الفنانة قد تقدم ببلاغ رسمي في قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، اتهم فيه شيرين بسبّه وتهديده على خلفية تلك المشكلات التقنية. إلا أن المحكمة قضت ببراءتها، وهو ما تم تأييده في الاستئناف الأخير.