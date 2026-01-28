آخر تحديث الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 01:30 مساءً - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرون من شهر يناير الحالي لعام 2026، وجاء ذلك الثبات خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية في البنوك المصرية، وفقًا أخر تحديث معلن عنه منذ قليل.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية ليكون كما يلي:

سعر الصرف في بنك قناة السويس 47 جنيه للشراء، وكذلك عند 47.10 جنيه للبيع.

سعر الصرف في المصرف المتحد 47 جنيه للشراء، وكذلك عند 47.10 جنيه للبيع.

سعر الصرف في البنك الأهلي 47 جنيه للشراء، وكذلك عند 47.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وفقًا للبيانات الرسمية استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند المستوى التالي:

سعر 46.97 جنيه للشراء.

سعر 47.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

جاء سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم ليتمثل كالآتي: