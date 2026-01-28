بسبب فالنسيا.. وكيل أليو ديانج يفجر مفاجآت تجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 يناير 2026 02:23 مساءً - وصل عرض رسمي من نادي فالنسيا الإسباني إلى النادي الأهلي قبل أيام قليلة من مباراة يانج أفريكانز، يقضي بشراء الفترة المتبقية من عقد أليو ديانج مقابل نصف مليون يورو.

عرض فالنسيا الرسمي لضم ديانج ورفض الأهلي القاطع

رفضت إدارة القلعة الحمراء العرض تمامًا، وأصرّت على بقاء اللاعب بناءً على رغبة المدير الفني ييس توروب الذي يراه ركيزة أساسية في الفريق.

حيث أبلغ ديانج المدرب بالعرض شخصيًا، لكن توروب أكد تمسكه به وطلب تأجيل أي نقاش حتى انتهاء المباراة الأفريقية، ولا يزال اللاعب مستمرًا حتى الآن.

بدأت اتصالات تجديد عقد أليو ديانج مع النادي الأهلي في 25 نوفمبر الماضي، عندما تواصل وليد صلاح الدين مع وكيل اللاعب خالد مغربي، حيث كان التركيز في البداية منصبًا على مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ثم جرت لقاءات مع أسامة هلال ومحمد يوسف لمناقشة العروض الخارجية، خاصة من السعودية، ورفضها النادي.

ولم تظهر جدية كافية في البداية، إلا أن الأمور تطورت بعد ذلك عبر اتصالات هاتفية ثم لقاء مباشر مع سيد عبد الحفيظ بواسطة وسيط، وتم الاتفاق سريعًا بعد تخفيض الطلب المالي بشكل ملحوظ.

تضحية ديانج ووكيله للاستمرار مع القلعة الحمراء

أبدى أليو ديانج انفتاحًا كاملاً على البقاء مع الأهلي، وقدّم وكيله تنازلات مالية كبيرة، ففي البداية طُلب رقم أعلى قليلاً من راتبه الحالي، لكن النادي اعتبره مرتفعًا فطُلب التضحية، وهنا خفض الوكيل المبلغ مرتين.

الأولى خلال مباراة مصر ونيجيريا، والثانية قبل مواجهة تونس في أمم أفريقيا، حتى تم التوافق النهائي، حيث يؤكد الوكيل أن اللاعب أهلاوي قلبًا وقالبًا ولن يفكر في الانتقال داخل مصر لغير الأهلي.

علاقة ديانج مع توروب وتمسكه به

وصف خالد مغربي علاقة أليو ديانج بالمدرب ييس توروب بأنها الأفضل منذ قدوم اللاعب إلى النادي، حيث أكد المدرب تمسكه الشديد بديانج، ورفض رحيله صراحةً بعد مباراة يانج أفريكانز.

في حين يرى توروب في اللاعب عنصرًا لا غنى عنه في تشكيلة الفريق، خاصة مع اقتراب مراحل حاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

موقف ديانج من العروض الأوروبية والمحلية المستقبلية

يحترم ديانج ووكيله قرار النادي والمدرب بالإبقاء عليه خلال الفترة الحالية، وفي الوقت نفسه أكد الوكيل أن باب التجديد مع الأهلي لا يزال مفتوحًا، لكن أي عرض أوروبي جدي سيحظى بالأولوية.

ولم يصل أي عرض رسمي من أندية مصرية، بل اقتصرت الأمر على استفسارات شفهية من رجال أعمال، لم يتم الرد عليها أو فتح الباب لها.