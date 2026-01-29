الأهلي السعودي يواصل الزحف نحو الصدارة برباعية نظيفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 03:33 مساءً - واصل الأهلي السعودي عروضه القوية في دوري روشن للمحترفين، بعدما حقق انتصار كبير على حساب الاتفاق بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، ليسجل الفريق فوزه الثامن على التوالي في المسابقة.

ثلاثية توني ولمسة فرنسية

وشهدت المباراة تألق لافت للمهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي قاد فريقه للفوز بتسجيله هاتريك في الدقائق 17 و27 و83، كان من بينها ركلتا جزاء، بينما أضاف الفرنسي فالنتين أتانغانا الهدف الرابع في الدقيقة 64، ليؤكد تفوق الأهلي الكامل على مجريات اللقاء.

موقف الأهلي في جدول الترتيب

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، مقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى نقطتين فقط، قبل مواجهة الهلال المرتقبة أمام القادسية، ما يمنح الجولة المقبلة أهمية مضاعفة في سباق الصدارة.

حسابات الصدارة قبل الكلاسيكو

ويمتلك الأهلي فرصة حقيقية للانقضاض على صدارة دوري روشن في الجولة القادمة، إلا أن ذلك يتطلب تعثر الهلال أولًا، ثم فوز الراقي في مباراة الكلاسيكو المنتظرة، وهو سيناريو قد يشعل المنافسة على اللقب في المراحل الحاسمة من الموسم.

تصريحات يايسله بعد المباراة

من جانبه، أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، أن كل مباراة تمثل تحدي خاص للفريق، مشيرًا إلى أن الفوز يمنح اللاعبين دفعة معنوية إلى جانب النقاط الثلاث، وشدد على أن الاستعداد لمواجهة الهلال لن يختلف عن أي مباراة أخرى، حيث يسعى الفريق دائمًا لتقديم أفضل ما لديه أمام جميع المنافسين.

الاستمرارية مفتاح المنافسة

وأوضح يايسله أن الحفاظ على الأداء القوي والانضباط التكتيكي، إلى جانب الالتزام داخل الملعب، ستكون عناصر حاسمة في استمرار الأهلي بالمنافسة على صدارة دوري روشن حتى الجولات الأخيرة من الموسم.