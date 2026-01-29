مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي في منزلها بسوريا كشفت السلطات السورية منذ قليل عن مقتل الفنانة هدى شعراوي الشهيرة بدور أم ذكي في مسلسل باب الحارة.عثر علي إقرأ المزيد

كشفت السلطات السورية منذ قليل عن مقتل الفنانة هدى شعراوي، الشهيرة بدور "أم ذكي" في مسلسل "باب الحارة".

عثر علي الفنانة هدى شعراوي مقتولة في فيلتها، وتشير الشبهات إلي قتلها علي يد خادمتها، حسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وفارقت هدى شعراوي الحياة عن عمر يناهز 87 عامًا، تاركة خلفها إرثًا فنيًا غنيًا من الأعمال الدرامية التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الفنية السورية.

كانت الفنانة هدى شعراوي تنتظر عرض أحدث أعمالها في الدراما السورية مسلسل "عيلة الملك"، من إخراج محمد عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، شكران مرتجى، سلمى المصري، ديما بياعة، صفاء سلطان وعدد آخر من الفنانين.

أما آخر أعمال هدى شعراوي مشاركتها في مسلسل "ليالي روكس" الذي عرض العام الماضي، مع أيمن زيدان، وسلاف فواخرجي، ودريد لحام، وغيرهم.