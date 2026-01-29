شبهه جنائية محتملة.. ما سبب وفاة هدى شعراوي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 يناير 2026 07:22 مساءً - كشفت قوات الأمن الداخلي عن مقتل الفنانة السورية "هدى شعراوي" داخل منزلها في العاصمة دمشق، عن عمر ناهز 87 عام، ورحلت الفنانة بعد مسيرة فنية طويلة، تركت خلالها بصمة واضحة في الدراما السورية وأعمال الإذاعة والمسرح.

ملابسات وفاة الفنانة هدى شعراوي

وبحسب ما تداولته مواقع سورية، فإن الحادثة تحمل طابع جنائي، حيث أشارت هذه المواقع إلى وجود شبهات حول تورط خادمة الفنانة في واقعة القتل، فيما لا تزال التفاصيل المتداولة في إطار ما نشر إعلاميًا.

من هي الفنانة السورية هدى شعراوي؟

تعد هدى شعراوي من الأسماء البارزة في تاريخ الفن السوري، وكانت من أوائل المؤسسين لنقابة الفنانين السوريين، وتميزت بصوتها اللافت من خلال أعمالها في إذاعة دمشق، وقدمت عدد من الأعمال الإذاعية المهمة، من أبرزها مسلسل حكم العدالة الذي حظي باهتمام واسع.

أبرز أعمال الفنانة هدى شعرواي

شاركت الفنانة الراحلة في عدد كبير من الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية، من بينها مسلسل نهاية رجل شجاع عام 1994، وعودة غوار الأصدقاء، وبطل من هذا الزمان عام 1999، كما ظهرت في مسلسل باب الحارة في جزأيه الأول عام 2006 والثاني عام 2007، مؤكدة حضورها المؤثر في الدراما السورية عبر سنوات طويلة.