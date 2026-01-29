اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعي فقيد الوطن والإعلام محمد عبدالعزيز

اتحاد الإعلاميين اليمنيين ينعي فقيد الوطن والإعلام محمد عبدالعزيزنعى اتحاد الإعلاميين اليمنيين، فقيد الوطن والإعلام محمد عبدالعزيز، عضو لجنة الرقابة والتفتيش باتحاد الإعلاميين اليمنيين، الذي وافته المنية اليوم، بعد رحلة مهنية وفكرية حافلة بالعطاء والالتزام والمسؤولية.

وأشاد الاتحاد في بيان له بإسهامات الفقيد عبدالعزيز، حيث كان أنموذجًا للإعلامي المهني والكاتب الواعي والباحث الجاد، بدأ مشواره الصحفي في صحيفة الراية بعدن عام 1987م محررًا وكاتبًا ومصححًا لغويًا، قبل أن ينتقل إلى صحيفة 26 سبتمبر.

وأشار إلى أن الفقيد شغل عددًا من المناصب التحريرية القيادية، من سكرتير تحرير إلى نائب مدير تحرير، ثم مدير للتحرير، وصولًا إلى نائب رئيس التحرير، ومستشار مدير دائرة التوجيه المعنوي لشؤون الإعلام، وتولّى منصب نائب رئيس تحرير مجلة الجيش، وعمل مستشارًا صحفيًا وإعلاميًا لعدد من الصحف والمؤسسات الوطنية، مسهمًا بخبرته الطويلة ورؤيته المهنية في تطوير الأداء الإعلامي وترسيخ قيم العمل الصحفي المسؤول.

وأوضح الاتحاد، أن الفقيد كان من أبرز الأدباء والباحثين اليمنيين، وله العديد من الدراسات والأبحاث والكتابات التي أثرت الساحة الإعلامية والفكرية، موجّهًا قلمه لخدمة القضايا الوطنية والقومية، والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وعبر اتحاد الإعلاميين اليمنيين عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، وزملائه ومحبيه والوسط الإعلامي بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".