الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت منذ قليل مراسم تشييع جثمان الفنانة السورية هدى شعراوي، بعد حادثة مروعة تعرضت لها يوم الخميس الماضي، حيث قُتلت على يد خادمتها في منزلها. حضر المراسم جمع غفير من نجوم الفن في سوريا الذين توافدوا لتقديم التعازي، بينما تم نقل جثمان الراحلة من مستشفى المدينة إلى مكان الصلاة والدفن. لم تتمالك ابنة الفنانة نفسها، وانهارت وسط الحضور المهيب.

كان حضور نجوم الفن السوري مؤثرًا خلال تشييع جثمان الفنانة الراحلة هدى شعراوي

موعد عزاء الفنانة هدى شعراوي

من المقرر أن يُقام عزاء الفنانة الراحلة للذكور يومي السبت والأحد في إحدى قاعات العزاء المخصصة. تأتي هذه الخطوة بعد وصول خبر وفاتها المفاجئ الذي ترك أثرًا عميقًا في قلوب محبيها وزملائها.

رحيل هدى شعراوي

شهد الخميس الماضي واقعة رحيل الفنانة هدى شعراوي، ما تسبب في صدمة كبيرة لدى عشاق الفن السوري والعربي. التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمة ارتكبت على يد خادمتها، وقد ألقت الشرطة القبض عليها في نفس اليوم. اعترفت المتهمة بجريمتها، والجهات الأمنية لا تزال تعمل على كشف ملابسات الحادث.

مسيرة هدى شعراوي

بدأت قصة الفنانة هدى شعراوي المهنية عندما رآها الفنان الكبير أنور البابا بصحبة والدتها، فتأثر بأدائها المميز وطلب منها قراءة نص. ومع الوقت، انتقلت إلى عالم الفن عبر الإذاعة السورية، لتبدأ مسيرتها التي تركت فيها بصمة واضحة.

أبرز أعمال هدى شعراوي

تظهر مسيرة هدى شعراوي الغنية بتنوع الأعمال الفنية التي قدمتها في المسرح والسينما والتلفزيون. في السينما، شاركت في أفلام شهيرة مثل “لشمس في يوم غائم” و”أوراق مكتوبة”. على الشاشة الصغيرة، أبدعت في مسلسلات متنوعة منها “باب الحارة” و”أيام شامية”، مما أكسبها تقديرًا كبيرًا كممثلة تعكس القضايا الإنسانية في أدوارها.