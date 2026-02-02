بهدف ساديو ماني.. النصر يحقق فوزًا على الرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 11:19 مساءً - خاض فريق النصر مباراة ضد الرياض، اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

فوز النصر على الرياض

انتهت المباراة بفوز النصر على الرياض بهدف واحد نظيف، وهو ما أثر على ترتيب الفريقين في الدوري السعودي.

ساديو ماني يحقق هدف النصر

حقق السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، هدف الفوز في الدقيقة 40 من وقت المباراة بتسديدة رائعة مم منطقة الجزاء.

النصر يتصدر ترتيب الدوري السعودي

تصدر النصر ترتيب الدوري السعودي بعد مباراته اليوم ضد الرياض برصيد 46 نقطة.

الرياض في المركز الخامس من الدوري السعودي

احتل الرياض المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 12 نقطة.