عادت بعد 7 سنوات.. تردد قناة ماجيستك اكشن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 11:19 مساءً - تردد قناة ماجيستك اكشن عاد ليثير حماس المتابعين بعد فترة انقطاع طويلة دامت لنحو سبعة أعوام، حيث أعلنت المصادر التقنية عن ظهور القناة مجدداً ضمن الحزمة العامة المتاحة لكافة المشاهدين.

وهذه العودة المرتقبة لعلامة "ماجيستك" التجارية في عالم الفضائيات تفتح الباب أمام توقعات قوية بقرب اكتمال ظهور باقي قنوات المجموعة.

نبذة عن قناة ماجيستك أكشن

تُعد قناة ماجيستك أكشن إحدى القنوات الفضائية المتخصصة في عرض الأفلام والمسلسلات ذات الطابع الدرامي الإثاري والأكشن، حيث تركز على تقديم باقة متنوعة من الأعمال السينمائية العربية والأجنبية التي تجمع بين التشويق والحركة.

وقد اشتهرت القناة بجودة اختيارها للأفلام ذات الإنتاج القوي والقصص المثيرة، مما جعلها وجهة مفضلة لعشاق هذا النوع من المحتوى على مدار سنوات بثها السابقة.

حيث تعتمد القناة على تنويع المواعيد اليومية لتلبية أذواق جمهور واسع، وتتميز ببثها المستمر الذي يوفر ترفيهًا عالي الجودة دون انقطاع، مع عودتها الجديدة على نايل سات التي أعادت الحماس لمتابعيها بعد غياب طويل.

تردد قناة ماجيستك أكشن

لضمان التقاط الإشارة فور انطلاقها والاستمتاع بمتابعة محتوى القناة، يرجى تحديث أجهزة الاستقبال لديكم وفقاً للإحداثيات التالية:

العنصر التقني بيانات الاستقبال القمر الصناعي نايل سات (Nilesat) التردد 12644 الاستقطاب أفقي (H) معدل الترميز 27500 نوع الحزمة حزمة عامة (General)

خطوات إضافة قناة ماجيستك أكشن على الرسيفر

بإمكانكم تثبيت القناة ومتابعة انطلاقة مجموعة ماجيستك الفضائية عبر اتباع الخطوات التقنية المنظمة التالية: