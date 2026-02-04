بالخطوات وطرق التقديم.. شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:29 مساءً - تسعى المملكة العربية السعودية إلى تسهيل مختلف المعاملات على المواطنين والمقيمين، ومن بين هذه الخدمات تأشيرة الزيارة العائلية، التي تسمح باستقدام أفراد العائلة لفترة مؤقتة وفقًا لشروط محددة، لتوفير فرصة للالتقاء بالعائلة داخل المملكة بشكل قانوني ومنظم.

شروط استخراج فيزا زيارة للسعودية

التأكد من أن إقامة المقيم سارية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن تكون صلاحية جواز السفر للمقيم لا تقل عن ستة أشهر.

يشترط تقديم الطلب للأقارب من الدرجة الأولى فقط "الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الإخوة".

يجب أن تكون إقامة مقدم الطلب إقامة عمل وليست مرافق.

يشترط عدم تقديم طلب التأشيرة خلال مواسم الحج والعمرة أو الإجازات الرسمية الخاصة بها.

يجب دفع الرسوم المقررة للحصول على التأشيرة ورسوم مصادقة الغرفة التجارية.

يشترط الالتزام بتوفير سكن مناسب للزائرين وتأمين طبي لهم.

ضمان مغادرة الزائرين المملكة في التاريخ المحدد بالتأشيرة وعدم استخدام الزيارة لغرض الحج أو العمرة.

خطوات تقديم طلب تأشيرة الزيارة للسعودية