كيفية رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً عبر منصة ناجز:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 09:29 مساءً - يتيح نظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية للمكلفين رفع إيقاف الخدمات مؤقتًا من خلال تقديم طلب إمهال أو تمديد مهلة سداد لقاضي التنفيذ، لتفادي الإجراءات القانونية والعقوبات، ويتم ذلك إلكترونيًا عبر منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني، مع تقديم أسباب واضحة ومستندات تدعم جدية تسوية الوضع المالي.

خطوات رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً عبر ناجز

تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب النفاذ الوطني.

من ثم اختيار الخدمات الإلكترونية بعدها الانتقال إلى التنفيذ.

والضغط على طلبات إجراء أخرى أو طلب إعادة تفعيل طلب تنفيذ بعد انتهاء مدة الإمهال.

وبعد ذلك تحديد نوع الطلب واختيار "طلب إمهال أو تأجيل سداد التنفيذ" وتحديد مدة المهلة المطلوبة.

من ثم إدراج الأسباب والمستندات الداعمة، مثل الصلح مع الدائن أو خطة جدولة الدين.

والضغط على زر حفظ وإرسال لإتمام الطلب.

شروط وإجراءات هامة عند تقديم طلب الإمهال