يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 11:19 مساءً - يحل كبير آسيا ضيفًا على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، حيث يواجه نادي الهلال نظيره الأخدود في افتتاحية الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن للمحترفين، ويدخل الزعيم هذا اللقاء وعينه على مصالحة جماهيره وتأكيد صدارته للجدول بعد تعثر مخيب بالتعادل في الكلاسيكو الأخير.

أمام خصم مثل الهلال اليوم يبحث أصحاب الأرض عن معجزة كروية للخروج من نفق المركز السابع عشر المظلم، ومن المتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما مع الفريق؛ مما يكون إضافة لكتيبة الأزرق الساعية لتعزيز رصيدها البالغ 47 نقطة.

موعد مباراة الهلال والأخدود في دوري روشن السعودي

تنطلق أحداث مباراة الهلال والأخدود مساء اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، حيث أطلقت لجنة المسابقات صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً مكة المكرمة.

وسيكون الجمهور على موعد مع سهرة كروية تمزج بين رغبة الهلال في التحليق بعيدًا بالصدارة ومحاولات الأخدود المستميتة للبقاء في دوري الأضواء.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود

تتولى شبكة قنوات ثمانية الرياضية المهمة الحصرية لنقل مجريات مباراة الهلال عبر شاشتها، حيث تخصص الشبكة تغطية شاملة تشمل استوديو تحليليًا يضم نخبة من المحللين للوقوف على أدق التفاصيل الفنية.

كيف تشاهد مباراة الهلال ضد الأخدود؟

يمكن للمشاهدين متابعة البث الرقمي لمباراة الهلال والأخدود عبر التطبيقات المعتمدة للشبكة لضمان عدم تفويت لحظة انطلاق كريم بنزيما ورفاقه.

التشكيل المتوقع للهلال ضد الأخدود

من المنتظر أن يدفع الجهاز الفني للهلال بقوة ضاربة يقودها:

الحارس ياسين بونو.

أمامه جدار دفاعي يتكون من كوليبالي والبليهي وهيرنانديز.

يرتكز وسط الملعب على مهارات روبن نيفيز وسافيتش.

وفي المقدمة يبرز المثلث الهجومي المرعب المكون من داروين نونيز ومالكوم.

وذلك مع منح الفرصة للوافد الجديد كريم بنزيما لقيادة الخط الأمامي في أولى اختباراته مع الزعيم.