رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والحزم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 11:19 مساءً - يستعد عشاق الكرة السعودية لمتابعة فصل جديد من فصول الإثارة حين يستضيف ملعب الإنماء مواجهة تجمع بين طموح الأهلي في تضييق الخناق على الصدارة ورغبة الحزم في تحسين مركزه وسط جدول الترتيب، وفي الفقرات التالية نتطرق إلى تفاصيل متابعة مباراة الأهلي والحزم.

يتسلح الأهلي اليوم بنجومه وعلى رأسهم الجزائري رياض محرز وهو يستقر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحاول الحزم صاحب المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة الخروج بنتيجة إيجابية تعرقل مسيرة الكبار وتمنحه دفعة معنوية في صراع المنافسة.

موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

ينتظر الجمهور إطلاق صافرة البداية لهذه المباراة بين الراقي والحزم مساء اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة.

حيث تنطلق المواجهة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يكون الموعد في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم

تنفرد شبكة قنوات ثمانية ببث أحداث مباراة الحزم والأهلي، حيث خصصت قناة ثمانية 1 لتغطية كافة تفاصيل المباراة من قلب الملعب.

معلق مباراة الأهلي والحزم

سيكون المتابعون على موعد مع صوت المعلق الرياضي عبدالله الحربي ليتولى الوصف والتعليق على مجريات مباراة الأهلي عبر القناة الناقلة، ليضفي بمتابعته الدقيقة وحماسه المعهود رونقًا خاصًا على أحداث هذه السهرة الكروية المنتظرة.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والحزم عبر الإنترنت؟

يمكن للمتابعين عبر الإنترنت مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي عبر تطبيق ثمانية أو تطبيق جاكو بشكل مجاني؛ مما يتيح للجمهور تجربة متابعة مرنة في أي مكان.