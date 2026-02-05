لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 11:19 مساءً - في ليلة كروية تُحبس فيها الأنفاس، يستقبل الراقي ضيفه الثقيل فريق الحزم فوق أرضية ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن للمحترفين، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل متابعة مباراة الأهلي والحزم بذكر الموعد والقناة الناقلة.

تحمل مباراة اليوم بين الأهلي والحزم في طياتها صراعًا مثيرًا بين كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله التي تستقر في المركز الثالث برصيد 44 نقطة وتطمح لمواصلة مطاردة الصدارة، وبين طموحات الحزم الذي يرفع شعار التحدي بقيادة نجم الأهلي السابق عمر السومة لخطف نقاط ثمينة تعزز موقعه في جدول الترتيب وتصنع مفاجأة مدوية في عروس البحر الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والحزم في الدوري السعودي

ضربت رابطة الدوري السعودي موعدًا لهذا اللقاء المثير يوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، إذ تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بينما يترقب المتابعون في دولة الإمارات بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وفي القاهرة ستبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم

تنفرد شبكة قنوات ثمانية الرياضية بنقل مباراة الأهلي والحزم عبر شاشاتها بصفة حصرية للموسم الحالي، كما وفرت الشبكة خيارات تقنية متعددة تتيح للجماهير مشاهدة اللقاء عبر الهواتف الذكية من خلال تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو.

معلق مباراة الأهلي والحزم

سيكون عشاق الإثارة على موعد مع نبرة صوتية حماسية تزيد من وهج اللقاء، حيث يتولى المعلق عبدالله الحربي مهمة الوصف والتعليق على مجريات مباراة الأهلي والحزم اليوم، لينقل للمشاهدين أدق التفاصيل الفنية والتحركات التكتيكية للنجوم فوق العشب الأخضر.