مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.. مواعيد مباريات اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 02:19 مساءً - تشهد مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، العديد من اللقاءات الهامة والقوية والتي تكون في مختلف المسابقات، حيث تقام عدد من المباراة في دوري أبطال أفريقيا، وكذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وأيضًا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت عدد من المبارات الهامة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وتتمثل كالآتي:

مباراة باور ديناموز ونهضة بركان، الساعة 3:00 مساء، من خلال قناة bein sports 9 hd.

مباراة بترو أتلتيكو وسيمبا، الساعة 6:00 مساء، من خلال قناة bein sports extra 2.

مباراة الجيش الملكي ويانج أفريكانز، الساعة 9:00 مساء، من خلال قناة bein sports 2 hd.

مباراة شبيبة القبائل والأهلي، الساعة 9:00 مساء، من خلال قناة bein sports 5 hd.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

جاءت مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم كما يلي:

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، الساعة 2:30 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 1

مباراة بورنموث وأستون فيلا، الساعة 5:00 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 1

مباراة آرسنال وسندرلاند، الساعة 5:00 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 4

مباراة بيرنلي ووست هام، الساعة 5:00 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 1

مباراة فولهام وإيفرتون، الساعة 5:00 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 3

مباراة وولفرهامبتون وتشيلسي، الساعة 5:00 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 5

مباراة نيوكاسل يونايتد وبرينتفورد، الساعة 7:30 مساء، ويمكن المتابعة عبر قناة beIN Sports 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أما مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم، فيمكن متابعتها من خلال قناة Thmanyah، والتي تكون كما يلي: