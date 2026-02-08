نتيجة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:26 صباحاً - حسم التعادل السلبي 0-0 نتيجة مباراة الأهلي المصري أمام شبيبة القبائل الجزائري، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات البطولة القارية، وشهد أداءً قويًا من الجانب الجزائري وتألقًا لافتًا لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

ملخص الشوط الأول في مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

جاء الشوط الأول حافلًا بالمحاولات الخطيرة من شبيبة القبائل، الذي فرض سيطرته الهجومية منذ الدقائق الأولى، وهدد مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة، أبرزها كرة ارتطمت بالقائم وأخرى تصدى لها شوبير ببراعة، بينما اكتفى الأهلي بمحاولات محدودة لم تشكل خطورة حقيقية.

وشهدت المباراة جدلًا تحكيميًا بعد مطالبة شبيبة القبائل بركلتي جزاء في الشوطين الأول والثاني، إلا أن الحكم رفض احتساب أي مخالفة، مؤكدًا استمرار اللعب.

في الشوط الثاني، واصل الفريق الجزائري ضغطه الهجومي، مع تراجع نسبي للأهلي والاعتماد على التأمين الدفاعي، وسط تغييرات فنية من جانب المدرب لتعديل الإيقاع، في حين واصل مصطفى شوبير تألقه وتصديه لعدة فرص محققة حافظت على نظافة شباكه.

وانتهت المباراة دون أهداف، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما، في لقاء اتسم بالقوة البدنية والندية، مع أفضلية واضحة لشبيبة القبائل على مستوى الفرص، مقابل صلابة دفاعية للأهلي.