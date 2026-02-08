تطور مفاجئ مدوية.. الأهلي يعلن تشخيص إصابة تريزيجية ومدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:26 صباحاً - كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه التي تعرض لها خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

وكان الأهلي قد واجه شبيبة القبائل، مساء السبت، وانتهت المواجهة بالتعادل السلبي، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة القارية.

وضمن الأهلي التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، عقب فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز التنزاني، ليرفع الفريق المغربي رصيده إلى 8 نقاط، في حين توقف رصيد يانج أفريكانز عند 5 نقاط.

تشخيص إصابة تريزيجية

أوضح جاب الله، في تصريحات رسمية، أن تريزيجيه اشتكى من آلام في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في اللقاء، ما استدعى خروجه بين شوطي المباراة وعدم استكمال المواجهة.

وأضاف طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحوصات وأشعة طبية فور عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، من أجل تحديد حجم الإصابة وبرنامج العلاج المناسب خلال الفترة المقبلة.