يحيى الفخراني يفوز بجائزة الاستحقاق الكبرى من مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون حصل الفنان الكبير يحيى الفخراني على جائزة الاستحقاق الكبرى خلال الدورة الحالية من جوائز مؤسسة فاروق حسنى للث إقرأ المزيد

حصل الفنان الكبير يحيى الفخراني على جائزة الاستحقاق الكبرى، خلال الدورة الحالية من جوائز مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون.

جاء التكريم خلال حفل أقيم مساء اليوم الإثنين بمتحف الجزيرة للفنون، بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والأديب محمد سلماوي أمين عام جائزة الاستحقاق الكبرى بمؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.

يذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو" أعلنت في فبراير من العام الماضي اختيار الفنان المصرى الكبير الدكتور يحيى الفخراني رمزاً للثقافة العربية لعام 2025، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العربى للشعر؛ فى دورته الحادية عشرة.

وقال وزير الثقافة: "إن اختيار الدكتور يحيى الفخراني كأحد رموز الثقافة العربية إنما هو اعتراف دولي بمكانة الفنان المصري والعربي في مجال الثقافة والفنون؛ ويعكس دور مصر البارز في إثراء الحياة الثقافية والفنية في العالم العربي، ويؤكد أهمية القوى الناعمة في تعزيز التواصل بين الشعوب".