متى الكلاسكيو؟ موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:29 صباحاً - تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 في لقاء يحمل طابع خاص نظرًا لاختلاف أهداف الفريقين في جدول الترتيب، ما يزيد من سخونة المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة بينما تقام عند السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر وسط ترقب جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل أحداث اللقاء حصريًا عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري الممتاز حيث تذاع المباراة عبر قناة ON Sport 1 مع تغطية تحليلية قبل وبعد المواجهة لمتابعة كافة التفاصيل الفنية.

معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي

أسندت مهمة التعليق الصوتي على اللقاء للمعلق أيمن الكاشف الذي يتولى وصف أحداث المباراة عبر شاشة ON Sport 1 في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لما تحمله من تنافس وإثارة.

دوافع الأهلي والاسماعيلي قبل المواجهة

يدخل الأهلي اللقاء وهو يضع نصب عينيه تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تصحيح المسار والمنافسة بقوة على صدارة جدول ترتيب الدوري خاصة أن الفريق يحتل حاليًا المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

في المقابل يسعى الإسماعيلي للخروج بنتيجة إيجابية تعيد له الثقة وتساعده في الهروب من مناطق الخطر حيث يعاني الفريق في قاع الترتيب برصيد 10 نقاط ما يجعل المباراة بمثابة فرصة مهمة لتغيير وضعه في المسابقة.