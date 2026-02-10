نتيجة مباراة الهلال ضد شباب الأهلي في دوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:29 صباحاً - وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الهلال، في فخ التعادل مع شباب الأهلي الإماراتي، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025/2026.

ملخص مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الشوط الأول

انطلقت صافرة مباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي وسط أجواء تنافسية قوية، حيث شهدت الدقائق الأولى تدخلًا قويًا على مراد هوساوي، في إشارة مبكرة لندية اللقاء وقوته البدنية.

ومع مرور أول 10 دقائق، غابت الخطورة الحقيقية عن المرميين، قبل أن يظهر حارس الهلال ماتيو بتدخل حاسم في الدقيقة 14 بعدما تصدى لتسديدة خطيرة أنقذت فريقه من هدف محقق. وواصل شباب الأهلي ضغطه، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب مع الوصول إلى الدقيقة 20، دون أن ينجح في ترجمة هذه الأفضلية إلى أهداف.

وأهدر لاعبو شباب الأهلي فرصة مؤكدة للتسجيل في الدقيقة 22، قبل أن تشهد الدقيقة 30 لقطة مهارية مميزة من تيو هيرنانديز نالت إعجاب الجماهير.

وفي الدقيقة 37، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه داروين نونيز بعد تدخل عنيف ضد أحد لاعبي شباب الأهلي.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاع جواو مارسيلو فرصة غريبة للتسجيل في الدقيقة 40، ليعلن الحكم بعدها إضافة دقيقة واحدة وقتًا بدلًا من الضائع، وتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ملخص مباراة الهلال ضد شباب الأهلي الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي إهدار الفرص، حيث أضاع ماكسيموفيتش هدفًا محققًا في الدقيقة 53 بعدما واجه المرمى الخالي دون أن ينجح في هز الشباك. ورد الهلال بمحاولة خطيرة في الدقيقة 56، إلا أن داروين نونيز فشل في استغلالها بالشكل المطلوب.

ومع دخول المباراة آخر 20 دقيقة، استمر التعادل السلبي مسيطرًا على النتيجة، رغم محاولات الفريقين لكسر الجمود. وشهدت الدقيقة 83 مشاركة روبن نيفيز في محاولة لتنشيط وسط ملعب الهلال، قبل أن يتألق حارس شباب الأهلي في الدقيقة 89 ويتصدى لكرة بالكعب من ميتي.

وأضاف حكم اللقاء 4 دقائق وقتًا بدلًا من الضائع، لم تشهد جديدًا على مستوى التسجيل، ليطلق صافرة النهاية معلنًا تعادل الهلال وشباب الأهلي دون أهداف، في مباراة اتسمت بإضاعة الفرص وتألق الحارسين.