الأهلي يتلقي نبأ سار قبل مواجهة الإسماعيلي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:29 مساءً - تلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نبأ سار بشأن نجمه قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري، غدا الأربعاء.

يواصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب النادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد عودة زيزو من الإصابة

ووفقًا لما كشفته التقارير الصحفية، فسوف يخضع زيزو لثلاث جلسات علاج طبيعي يوميًا، في إطار خطة طبية مكثفة، على أن يكون جاهزًا للعودة إلى المباريات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وكان زيزو قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مواجهة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وغاب اللاعب عن مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

متي موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي؟

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي، غدًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن تقام المباراة المرتقبة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.