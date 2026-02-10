إعلان رسمي سارة من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 مساءً - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن مفاجأة سارة تخص اللاعب المصري "حمزة عبد الكريم" لاعب النادي الأهلي السابق، والمنضم حديثًا إلى صفوف برشلونة أتلتيك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

تفاصيل تعاقد برشلونة مع حمزة عبد الكريم

وأعلن نادي برشلونة تعاقده مع حمزة عبد الكريم لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود خيار الشراء في نهاية الموسم الحالي، بعد متابعة دقيقة للاعب خلال الفترة الماضية.

وكان برشلونة قد أبدى رغبة قوية في ضم "حمزة عبد الكريم" خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 2026، نظرًا لما يمتلكه من موهبة هجومية مميزة، إلى جانب ظهوره اللافت وتقديمه مستويات قوية خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم للشباب تحت 17 عام.

فرصة تصعيد حمزة عبد الكريم لبرشلونة أتليتك

وسينضم اللاعب البالغ من العمر 18 عام إلى صفوف برشلونة أتلتيك تحت قيادة المدرب "جوليانو بيليتي" حيث ستتاح له فرصة مهمة لإثبات نفسه، مع إمكانية تصعيده إلى الفريق الأول حال نجاحه في تقديم مستويات مميزة داخل الملعب.

أزمة الإجراءات الإدارية

ولا يزال حمزة عبد الكريم بحاجة إلى استكمال بعض الإجراءات والوثائق الإدارية ليصبح مؤهلًا للمشاركة في المباريات الرسمية، وهي خطوة عادة ما تستغرق وقتًا أطول للاعبين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

منافسة أندية أخرى على ضم حمزة عبد الكريم

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن عدة أندية كانت تتابع اللاعب عن قرب، إلا أن برشلونة كان المرشح الأبرز للتعاقد معه منذ شهر ديسمبر الماضي، قبل أن تتأخر الصفقة حتى اللحظات الأخيرة بسبب بعض الإجراءات الإدارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن قدرات حمزة التهديفية شكلت مفاجأة سارة داخل تدريبات برشلونة، مؤكدة أنه رغم معاناته من بعض الآلام الطفيفة قبل السفر، إلا أنه بات الآن في حالة بدنية وفنية مميزة.

سبب غياب حمزة عبد الكريم عن المباريات

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن اللاعب لم يشارك حتى الآن في أي مباراة رسمية، بسبب استمرار بعض الإجراءات الورقية التي لا تزال قيد التنفيذ.