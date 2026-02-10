تردد قناة ماجستيك سينما 2026 على نايل سات:...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 مساءً - تعتبر قناة ماجستيك سينما من القنوات المميزة التي تقدم مجموعة واسعة من أفلام الأكشن والرعب الأجنبية، حيث تمكنت من جذب عدد كبير من المشاهدين في مختلف الدول العربية.

وقد عادت القناة للعمل على القمر الصناعي نايل سات بعد توقف مؤقت، ما منح جمهورها فرصة متابعة أحدث الأفلام الأجنبية على مدار الساعة بجودة عالية.

تردد قناة ماجستيك سينما على النايل سات

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ماجيستك سينما البديل على النايل سات

التردد: 10876.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: أفقي H.

محتوى قناة ماجسيك سينما ومميزاتها

تقدم قناة Majestic TV محتوى متنوع يشمل أفلام الأكشن، الرعب، والدراما الأجنبية المترجمة للعربية، مع مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والمسابقات.

وتعمل القناة بجودة عالية ودون الحاجة لأي رسوم اشتراك، ما يجعلها واحدة من أكثر القنوات متابعة بين عشاق الأفلام الأجنبية في الوطن العربي، كما تهتم بعرض الأعمال الجديدة فور صدورها عالميًا، ما يضمن للمشاهدين متابعة أفضل العروض السينمائية على مدار اليوم.