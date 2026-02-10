رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ونيوكاسل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 مساءً - تتجه أنظار عشاق البريميرليج مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026 نحو ملعب توتنهام هوتسبير في قلب العاصمة البريطانية لندن، حيث تقام مواجهة كسر العظم التي تجمع بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل السبيرز هذا الصدام وهو يعاني من أزمة نتائج حقيقية وضعته في المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة، مما جعل الضغوط تتزايد على كاهل المدرب توماس فرانك، خاصة بعد السقوط الأخير أمام مانشستر يونايتد.

بينما لا يبدو حال الماكبيس أفضل بكثير، إذ يسعى نيوكاسل (صاحب المركز الثاني عشر بـ 33 نقطة) للعودة لسكة الانتصارات ووقف نزيف النقاط الذي طاله في الجولات الماضية.

مع العلم أنّ الغيابات تضرب صفوف الفريقين بقوة، حيث يعاني توتنهام من غياب قائده كريستيان روميرو بسبب الإيقاف، إلى جانب قائمة طويلة من المصابين تضم ديجان كولوسيفسكي وديستيني أودوجي وجيمس ماديسون، وهو ما يضع توماس فرانك في مأزق تكتيكي كبير أمام خصم يمتاز بالتحولات السريعة.

كما يفتقد نيوكاسل خدمات نجمه جويلينتون، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية أنتوني غوردون ولويس مايلي، الأمر الذي يفرض على المدرب إيدي هاو ضرورة إيجاد حلول بديلة قادرة على مجاراة سرعة لاعبي توتنهام فوق أرضهم وبين جماهيرهم.

موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ينتظر المتابعون انطلاق صافرة البداية لهذه القمة اللندنية اليوم الثلاثاء، حيث تبدأ الإثارة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

فيما سيكون الموعد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية النقل الحصري والحي لأحداث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، مع توفير استوديو تحليلي يسبق انطلاق اللقاء.

كما يمكن للجماهير متابعة البث المباشر عبر المنصات الرقمية مثل تطبيق تود (TOD) وخدمة بي إن كونكت للمشتركين؛ لضمان عدم تفويت أي لحظة من لحظات الإثارة المرتقبة في البريميرليج.

معلق مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة الوصف والتعليق على أحداث هذه المباراة للمعلق حسن العيدروس ليبث الحماس بكلماته المعهودة طوال التسعين دقيقة، واصفًا كافة التفاصيل الفنية والتقلبات التي قد تشهدها المباراة بين الفريقين.

حكم مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي أنتوني تايلور الذي سيتولى مهمة ضبط الإيقاع فوق المستطيل الأخضر، بمعاونة غاري بيسويك وآدم نان، فيما يتواجد غافين وارد حكمًا رابعًا، وسيكون نيك هوبتون مسؤولًا عن تقنية الفيديو (VAR) بمساعدة ستيوارت أتويل.