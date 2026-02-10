ما حقيقة عمل لاعب الزمالك في مطعم؟ أول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 مساءً - ترددت أقاويل خلال الفترة الأخيرة بشأن تولي اللاعب محمد إبراهيم، نجم نادي الزمالك، مهام وظيفة أخرى بجانب ممارسته لكرة القدم.

الزمالك يرد على شائعات وظيفة محمد إبراهيم

وكشف مصدر بالقلعة البيضاء أن كل الأنباء المتداولة عن وظيفة محمد إبراهيم، ليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أن اللاهب يدرس في إحدى الجامعات بجانب ممارسته لكرة القدم فقط.

محمد إبراهيم نجم الزمالك يكشف حقيقة وظيفته الثانية

وأشار أن اللاعب محمد إبراهيم لم يدلي بأي تصريحات تخص انشغاله بوظيفة أخرى بجانب كرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري الممتاز

ويستعد الزمالك لخوض مباراة ضد سموحة في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل في منافسات الدوري المصري الممتاز.

فريق الزمالك في معسكر مغلق بالإسماعيلية

يذكر أن الزمالك، يتواجد حاليًا في معسكر مغلق ممتد في الإسماعيلية للتجهيز لخوض مباراة سموحة، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.