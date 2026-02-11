فن ومشاهير

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري...

0 نشر
0 تبليغ

موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء كلاسيكي مرتقب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تقام المباراة في إطار الجولة الـ14 المؤجلة من المسابقة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو في موقف صعب، إذ يتذيل جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة مقابل 11 خسارة.

موعد والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وتُبث عبر قناة أون سبورت 1، بصوت المعلق أيمن الكاشف.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا