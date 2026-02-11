موعد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الدوري المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، مساء اليوم الأربعاء، في لقاء كلاسيكي مرتقب ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

تقام المباراة في إطار الجولة الـ14 المؤجلة من المسابقة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز ومواصلة التقدم في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادل في 6 مواجهات وتلقى هزيمة واحدة.

في المقابل، يدخل الإسماعيلي اللقاء وهو في موقف صعب، إذ يتذيل جدول الترتيب في المركز الـ21 برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات وتعادل مرة واحدة مقابل 11 خسارة.

موعد مباراة الأهلي والقناة الناقلة

تنطلق مواجهة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وتُبث عبر قناة أون سبورت 1، بصوت المعلق أيمن الكاشف.