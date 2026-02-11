اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 مساءً - تتجه أنظار الجماهير لمعرفة القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة تُقام على ملعب برج العرب وسط تباين واضح في طموحات الفريقين.

الأهلي يواجه الإسماعيلي لمواصلة صحوته في الدوري المصري

يدخل الأهلي اللقاء ساعيًا لمواصلة مطاردة القمة والاقتراب من مراكز الصدارة، خاصة بعد سلسلة تعادلات محلية وقارية يأمل في إنهائها، مستندًا إلى تألق عدد من نجومه الجدد مثل أشرف بنشرقي ومحمد بن رمضان.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 14 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات و6 تعادلات مقابل خسارة واحدة.

ماذا قدم الإسماعيلي في الدوري المصري؟

على الجانب الآخر، يعيش الإسماعيلي موسمًا صعبًا، إذ يتذيل جدول الترتيب في المركز الحادي والعشرين برصيد 10 نقاط من 15 مباراة، بعدما فاز في 3 مباريات وتعادل مرة واحدة وخسر 11 لقاءً، ما يجعله يخوض المواجهة تحت ضغط كبير بحثًا عن نتيجة تعيد له الأمل في الابتعاد عن مراكز الهبوط.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي عبر قناة ON Sport 1 HD، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، مع تعليق أيمن الكاشف.

موعد مباراة الأهلي ضد السماعيلي في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026 في تمام الساعة: