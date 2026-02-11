رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 06:29 مساءً - بين طموح المارد الأحمر في القفز لوصافة الترتيب ومعاناة الدراويش في قاع الجدول تترقب الجماهير المصرية انطلاق صافرة كلاسيكو الغضب بين الأهلي والإسماعيلي على بساط استاد برج العرب بالإسكندرية، والمباراة بمثابة طوق نجاة للهروب من شبح الهبوط للإسماعيلي، مع وجود توقعات بتعديلات جذرية في تشكيل الأهلي تحت قيادة توروب الذي يسعى لاستغلال الحالة الفنية الصعبة لمنافسه التقليدي واقتناص نقاط المباراة كاملة لتعويض نزيف النقاط السابق.

يستقبل ملعب برج العرب فعاليات مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل، وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 فبراير 2026، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة:

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في جدول الدوري

يدخل الشياطين الحمر مباراة اليوم أمام الإسماعيلي برصيد 27 نقطة في المركز الرابع وبدافع القتال على صدارة الدوري ومطاردة سيراميكا كليوباترا، بينما يمر الإسماعيلي بواحدة من أصعب فتراته التاريخية بتذيله الترتيب بـ 10 نقاط فقط.

كيف تشاهد مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي بث مباشر؟

أعلنت شبكة أون تايم سبورتس عن توفير تغطية شاملة للقاء عبر شاشة قناة ON Time Sports 1، حيث يمكن للمشجعين متابعة المباراة مجانيًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وسيصحبكم استوديو تحليلي يسبق اللقاء لرصد كافة المستجدات والتشكيلات الرسمية قبل ضربة البداية.

من هو معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم؟

سيكون المتابعون على موعد مع صوت المعلق أيمن الكاشف الذي سيتولى مهمة التعليق على أحداث الكلاسيكو؛ لإضفاء طابعه الخاص وحماسه المعهود على مجريات اللعب، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة لهذه المباراة لمسار الفريقين في المسابقة المحلية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإسماعيلي في دوري نايل

من المنتظر أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي لضمان حسم اللقاء مبكرًا، حيث يتواجد كل من: