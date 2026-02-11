بيراميدز يتصدر أفريقيا في تصنيف IFFHS العالمي ويتفوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 08:15 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء "IFFHS" التصنيف العالمي لأفضل 500 نادي عن شهر أكتوبر، وجاء نادي بيراميدز في صدارة الأندية الأفريقية، بعدما حقق قفزة قوية على مستوى الترتيب العالمي.

ووفقًا للتصنيف، احتل بيراميدز المركز الأول أفريقيًا والـ56 عالميًا، متفوق على عدد من الأندية الكبرى في القارة، في إنجاز يعكس تطور نتائجه وأدائه خلال الفترة الأخيرة.

تفوق نادي بيراميدز على كبار القارة

نجح بيراميدز في التفوق على الأهلي، الترجي التونسي، صن داونز الجنوب أفريقي، نهضة بركان المغربي، والزمالك، ليؤكد حضوره القوي بين كبار القارة السمراء.

وجاء الأهلي في المركز الـ96 عالميًا، بينما حل الزمالك في المركز الـ183 عالميًا، في حين تواجد الترجي وصن داونز ونهضة بركان في مراكز متقدمة ولكن خلف بيراميدز.

ترتيب الأندية الأفريقية في التصنيف العالمي