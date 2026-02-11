اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 08:15 مساءً - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة تحمل طابعًا تاريخيًا خاصًا نظرًا لقيمة وصراع الفريقين عبر السنوات.

هدف بن رمضان مع الأهلي ضد الإسماعيلي

افتتح محمد علي بن رمضان التسجيل للأهلي في الدقيقة 32 بعدما استغل خطأ دفاعيًا داخل منطقة الجزاء، ليستلم الكرة ويسددها مباشرة داخل الشباك معلنًا الهدف الأول.

هدف ياسين مرعي مع الأهلي ضد الإسماعيلي

قبل نهاية الشوط الأول، نجح الأهلي في تعزيز تقدمه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 43 عبر ياسين مرعي، الذي حول كرة ركنية نفذها أشرف بن شرقي بتسديدة بالقدم اليسرى سكنت المرمى.

وبهذه الثنائية، يفرض الأهلي سيطرته على اللقاء حتى الآن، في ظل سعيه لحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يحاول الإسماعيلي العودة في النتيجة رغم صعوبة المهمة.