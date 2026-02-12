الفنان محمود حجازي: "لن أتنازل عن منع سفر ابني" خرج الفنان محمود حجازي عن صمته بعد الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والتعدي الجنسي على فتاة داخل أحد فنادق القا إقرأ المزيد

خرج الفنان محمود حجازي عن صمته، بعد الاتهامات الموجهة إليه بالتحرش والتعدي الجنسي على فتاة داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وخروجه على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وعلّق محمود حجازي للمرة الأولى على ما يمر به، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على انستغرام حيث كتب: "احنا منعرفش الخير فين وليه بيحصل كل ده.. أكيد ربنا ليه حكمة والحقيقة هتبان هتبان.. وساعتها هبقى ضامن حقي في الدنيا زي ما ضامن حقي في الآخرة".

وفي رسالة موجّهة لشخص مجهول، تابع حجازي قائلاً: "كفاية كدب.. ده انتوا حتى بتكدبوا في الشهادة العلمية وبتقولوا دكاترة.. فين طيب الدكتوراة دي.. وهي كدبة بتحاولوا تداروا بيها عن نقصكم".

أما بخصوص موضوع ابنه أكد محمود حجازي أن الأزمة مثارة منذ البداية من أجل حرمانه منه. وشدد على أنه لن يتنازل عن منع السفر الذي أصدره بحق ابنه.

وكتب حجازي: "مهما عملتوا مش هتنازل عن منع سفر ابني اللي أنا محروم منه.. ولحد دلوقتي أبويا وأمي لسه ماشفهوش خالص من ساعة ما اتولد وبقى عنده سنة ونص.. وبقالوا في مصر 5 شهور".

وتابع حديثه مؤكداً ثقته في الله وفي القضاء المصري، مضيفاً أن حقه سيعود إليه من خلال القانون. وأشار إلى وجود حملات يتم تمويلها من أجل تدميره، ليتوعد الطرف الآخر، مؤكداً على أنه لن يلتزم الصمت من جديد.

ووجه حجازي الشكر لكل من تواصل معه في هذه الأزمة، وكل من تحدث عنه بالخير. أما من تحدثوا عن المسألة دون معرفة كافية بها، فوجه حديثه لهم قائلاً: "حسبنا الله ونعم الوكيل.. لقاءنا قدام ربنا".